У США зробили заяву щодо вторгнення Ізраїля у Ліван

30 вересня Ізраїль розпочав обмежену наземну операцію у Лівані, завдавши удари по Бейруту та його передмістю. У США відреагували на нову фазу конфлікту у протистоянні ЦАХАЛ та Хезболли.

Раніше стало відомо, що Ізраїль проінформував Вашингтон про свій намір увійти до Лівану. Офіційні особи США попередили союзника, що ою обмежена наземна операція може, зрештою, розширитися за масштабом і перетворитися на довгострокове вторгнення.

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Реакція США

Міністр оборони США Ллойд Остін 30 вересня провів телефонну розмову з міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галлантом.

Американський чиновник висловив підтримку діям Ізраїля. Він наголосив, що США погодилися з необхідністю демонтажу інфраструктури, яка використовується для нападів Хезболли на північ Ізраїлю. Остін підкреслив, що ця операція потрібна, аби запобігти повторенню атакам, які були скоєні 7 жовтня.

Остін також дав зрозуміти колезі, що Сполучені Штати підтримують право Ізраїлю на самозахист.

Висловлюючи підтримку операції ЦАХАЛ, Остін підкреслив, що вторгнення не є самоціллю.

Крім того, міністр дав чітко зрозуміти, що Вашингтон готовий захищати персонал, партнерів і союзників США перед обличчям загроз з боку Ірану та підтримуваних Іраном терористичних організацій і мають намір не дати будь-якій особі використати напруженість або розширити конфлікт.

До слова, невідомі атакували ракетами "Катюша" військову базу США,