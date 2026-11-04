Залучені посадовці СБУ, Нацполу й ОГП: у межах операції "Карфаген" викрито злочинну організацію

НАБУ і САП заявили про викриття злочинної організації у межах операції "Карфаген". Учасники схеми систематично підкуповували посадовців правоохоронних органів за безперешкодну роботу шахрайських колцентрів.

Хабарі призначалися за діяльність й інших нелегальних бізнесів. Про це 4 листопада повідомили в НАБУ та САП.

Хто причетний до оборудок

Антикорупційні органи встановили, що до незаконної діяльності причетні чинні високопосадовці Служби безпеки України, Національної поліції та Офісу Генерального прокурора. Учасники схеми налагодили систематичне надання неправомірної вигоди топпосадовцям правоохоронних органів.

До злочинної схеми організатори також залучили представників кримінального середовища.

Антикорупціонери пообіцяли оприлюднити подробиці згодом.

До слова, вранці 4 листопада високопосадовець СБУ перешкоджав проведенню обшуків детективами НАБУ, погрожуючи їм вогнепальною зброєю.

Нагадаємо, у вересні НАБУ і САП розпочали операцію "Карфаген" із затримання посадовця Офісу генпрокурора Сергія Кропиви за підозрою у "кришуванні" шахрайських колцентрів і відмиванні коштів, що згодом призвело до відставки генерального прокурора Руслана Кравченка. Наприкінці жовтня підозру в межах цієї ж справи отримав колишній керівник IT-департаменту ОГП Іван Тимошенко.