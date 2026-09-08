Не його рішення, – у ЦПК прокоментували причини відставки Кравченка на тлі операції "Карфаген"

НАБУ та САП провели спецоперацію "Карфаген" з викриття злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу генпрокурора. Повідомляється, що вона може бути причетна до прикриття мережі шахрайських колцентрів та легалізації майна. Генпрокурор Кравченко свою причетність до отримання коштів від цих колцентрів відкинув, а пізніше повідомив, що подав заяву про відставку.

Коментуючи в етері 24 Каналу події довкола операції НАБУ та САП "Карфаген", заступниця виконавчого директора Центру протидії корупції Олена Щербан зазначила про те, що Кравченка український президент був готовий звільняти ще раніше, але генпрокурор заручився чималою підтримкою з боку представників Верховної Ради.

Операція "Карфаген": ситуація стала токсичною для Зеленського

Зі слів заступниці виконавчого директора ЦПК, народні депутати попри резонансну справу переконували президента України залишити на Руслана Кравченка посаді генпрокурора з певних причин. Вона уточнила, з яких саме.

Я переконана, що це насправді не його рішення. Відомо, що коли розпочалася операція НАБУ і САП, була зустріч Кравченка з президентом, і ніби він вже тоді був готовий його звільняти, але той мав непогану підтримку в українському парламенті серед народних депутатів, голови фракції "Слуга народу" Арахамії, які не хотіли звільняти Кравченка з однієї причини – генпрокурор має виключні повноваження розпочинати справи щодо нардепів,

– озвучила Щербан.

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Заступниця виконавчого директора ЦПК нагадала, що у свій час Кравченко відмовив НАБУ у реєстрації справи щодо Давида Арахамії та інших народних обранців. Відповідно, як підкреслила Щербан, генпрокурор залишався для них гарантом їхньої безпеки.

Коли в неділю понеслися деталі справи й прокурор почав озвучувати певні речі, ця історія почала бути токсичною особисто для президента Зеленського. Тому я впевнена, що він вчора ввечері (7 вересня) прямо сказав Руслану Кравченку, що потрібно звільнятися. Тоді як той, маючи підтримку парламенту, збирався боротися з цією історією,

– зауважила Щербан.

Підсумовуючи, заступниця виконавчого директора Центру протидії корупції наголосила, що зараз головне – займатися не стільки призначенням нового головного прокурора, як розпочати процес законодавчих змін, підійти до цієї ситуації системно, а не просто здійснити кадрові зміни.

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