Росія залучила війська КНДР до війни, бо хоче відбити Курську область, – Сирський

З 6 серпня 2024 року триває операція ЗСУ у Курській області, яку російській армії досі не вдається відбити. Ймовірно, саме з цією метою Кремль вирішив залучити війська КНДР.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

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Росія зосередила на Курщині приблизно 45 тисяч військових

Сирський розповів, що у травні розвідка підтвердила задум Росії щодо наступу на Сумському напрямку з Курської області. Ворог планував створити так звану "буферної зони" на півночі України.

Це мало стати продовженням російської операції на Харківському напрямку. Саме тому було прийнято рішення щодо проведення наступальної операції на випередження з перенесенням бойових дій на територію противника у Курській області,

– додав він.

Головнокомандувач також повідомив, що за майже три місяці операції станом на 5 листопада російська армія втратила на Курщині 20 842 військовослужбовців: ліквідовано – 7 905, поранено – 12 220, взято у полон – 717.

"За той же період знищено 1 101 одиницю озброєння і військової техніки ворога. З них: 54 танки, 276 бойових броньованих машини, 107 гармат та мінометів, 5 РСЗВ і 659 одиниць автомобільної техніки", – прозвітував Сирський.

Він зауважив, що наразі Росія намагається досягти усього, щоб ЗСУ вийшли з території Курщини.

Ворог зосередив там близько 45 тисяч військових. І намагається збільшити їх кількість. Власних військ Росії на цей напрямок не вистачає, тому вони намагаються залучити туди військових з Північної Кореї,

– повідомив він.