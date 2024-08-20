У Росії створюють угруповання військ "Бєлгород", "Брянськ" та "Курськ"

Уже два тижні триває операція ЗСУ у Курській області. На тлі цих подій у Росії вирішили створити угруповання військ "Бєлгород", "Брянськ" та "Курськ".

Ці війська російська влада вирішила створити попри свої заяви, що у неї все нібито під контролем. Про початок функціонування цих угруповань стало відомо у вівторок, 20 серпня, передає 24 Канал.

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Угруповання нібито будуть захищати прикордоння

Створення військових угруповань військ "Бєлгород", "Брянськ" та "Курськ" обговорили на засіданні координаційної ради з питань військової безпеки прикордонних територій під керівництвом міністра оборони Андрія Бєлоусова.

У російському міноборони заявили, що ці угруповання будуть захищати своїх громадян та території прикордонних регіонів.

Вони нібито мають відбивати атаки дронів та інших засобів нападу.

Нагадаємо, що попри усі намагання влади Росії та заяви, що російські війська контролюють ситуацію, захистити свою територію серпня вони так і не змогли. Так, ЗСУ продовжують активно просуватися в Курській області. Станом на 20 серпня українські захисники контролюють 1263 квадратних кілометри на Курщині.

Також у котлі в Курській області можуть опинитися до 3 тисяч солдатів. Українська армія тримає під контролем територію до річки Сейм та наближаються до закриття котла.

Тим часом росіяни ведуть маневрову оборону, намагаються не допустити подальшого просування ЗСУ та перекидають свої війська з інших напрямків.