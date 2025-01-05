Україна здатна до нестандартних дій: що відбувається на Курщині

Російські військкори повідомляють, що Сили оборони нібито пішли в наступ на Курщині. Загалом інтенсивність боїв там дуже висока, відбуваються тактичні дії на різних ділянках.

Про це 24 Каналу розповів експерт з питань безпеки, військовослужбовець ЗСУ Іван Варченко, додавши, що наразі варто дотримуватися інформаційної тиші. Адже будь-які повідомлення можуть нашкодити Збройним Силам.

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Чи пішла Україна в наступ

Ми неодноразово пересвідчувалися в тому, що війна є нелінійною. Частковий успіх і просування може мати як Україна, так і Росія. До будь-яких варіантів треба готуватися.

Ми знаємо, що Україна здатна до нестандартних дій, здатна проводити помітні й відчутні для ворога операції, які його стримують. Цим ламають його геополітичні концепції та переговорні стратегії,

– наголосив Іван Варченко.

Російська пропаганда намагається сформувати певний ідеологічний фундамент. Відомо лише, що відбуваються дії, які підтверджені як наступальні з боку українських Сил оборони. Більше інформації немає.

Прогнозувати сценарії розгортання подій дуже важко, але є сподівання, що ми матимемо підстави для хороших новин. Все це можна розглядати в контексті інавгурації Трампа та ймовірних переговорів, які може ініціювати новий президент США.

Будь-які відчутні удари змінюють лінію фронту на користь українців, вони відкидають назад росіян і є дуже чутливими в геополітиці, адже ламають російські сценарії,

– підкреслив експерт з питань безпеки.

Владімір Путін хоче тиснути на Україну, не дивлячись, яких втрати зазнає Росія. Йому потрібно витіснити українців з російської території, щоб так здобути сильнішу позицію.

Нагадаємо, про спроби контратак ЗСУ стало відомо 5 січня, це визнали у російському Міноборони. Українські військові лаконічно повідомили, що працюють та наступають.