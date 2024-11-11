Росіяни штурмують кожні 10 – 15 хвилин: в ОТУ "Сіверськ" розповіли про ситуацію на Курщині

У Курській області проти ЗСУ воює майже 50 тисяч російських та північнокорейських військових. Наразі їхня тактика – постійні штурми українських позицій дрібними групами.

Інтервал між атаками – 10 – 15 хвилин. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на речника оперативно-тактичного угруповання "Сіверськ" полковника Вадима Мисника в ефірі Суспільного.

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Росіяни намагаються вибити ЗСУ з Курщини

За словами Мисника, наразі на Курщині перебувають підрозділи "різного ґатунку, різної комплектації".

"Здебільшого основні підрозділи – це бригади морської піхоти: 155 Тихоокеанського флоту та 810 Чорноморського флоту, десантна дивізія, підрозділи батальйону спецпризначення, штурмові батальйони, мотопіхотні. Але вони комплектують і докидають сюди "м'ясо" для своїх штурмів", – розповів він.

Речник ОТУ "Сіверськ" також розповів, що наразі на меті у росіян – вибити ЗСУ із регіону. Саме через це вони попри свої великі втрати надзвичайно інтенсивно ведуть штурми.

Тактика в них тут не змінюється: вони не полишають спроб спочатку коштом техніки, а потім, коли ми вибиваємо техніку, то дрібними групами піхоти продовжувати штурмові дії. Ми фіксуємо, що буває 10 – 15 хвилин інтервал між тим, як штурмові групи висуваються. Але ми їх тут же нищимо,

– повідомив Вадим Мисник.