Чому Київ не попереджав світ про підготовку операції на Курщині: Зеленський пояснив

На території Курської області продовжуються бойові дії. Президент України розповів, чому Київ не попереджав світ про нашу підготовку до цієї операції.

Зеленський пояснив цей момент під час свого виступу на нараді керівників закордонних дипломатичних установ України "Воєнна дипломатія: стійкість, зброя, перемога", інформує 24 Канал.

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Чому Київ не попередив світ про Курську операцію

Ще кілька місяців тому багато хто у світі, якби почув, що ми плануємо саме таку операцію, сказав би, що це нереально і що це – перетин нібито найбільш червоної з усіх червоних ліній, які є в Росії. Саме тому, власне, ніхто й не чув про таку нашу підготовку,

– підкреслив Зеленський.

За словами президента України, реальний успіх наших військових "говорить сам за себе" – активні захисні дії по той бік кордону та нездатність очільника Кремля Владіміра Путіна вберегти його територію "дуже красномовні". Гарант переконаний, що активний превентивний захист є найбільш ефективною протидією та забезпеченням реального ускладнення ситуації для Росії.

Додамо, що, український лідер сказав про "надзвичайно важливу ідеологічну зміну".

"Уся наївна, ілюзорна концепція так званих червоних ліній щодо Росії, яка панувала в оцінках війни деякими партнерами, розсипалася цими днями десь під Суджею. Коли наші українські захисники життя діють саме так, міцно, хоробро, і коли операція справді надійно підготовлена, Путіну не залишається нічого", – сказав президент.

Він додав, що тепер світ бачить, що це "дійсно спрацьовує" – не лише на тимчасово окупованій території України, а й на землях країни-агресорки. Як заявив президент, світ бачить, що "все у цій війні залежить тільки від сміливості".

Глава держави зазначив, що важливо, аби партнери були синхронними з Україною.

І тоді в Росії не залишиться жодного іншого кроку, окрім справедливого миру. Ми повинні примушувати Росію всіма силами й разом із партнерами до миру,

– резюмував Зеленський.