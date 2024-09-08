Понад місяць триває наступ ЗСУ у Курській області. Президент Зеленський пояснював, що операція була превентивним ударом, спрямованим на те, аби убезпечити прикордонні регіони України.

Крім того, були сподівання, що країна-агресорка перекине свої сили зі східних напрямків, де продовжувала наступати. Втім, очільник Кремля, виступаючи на Східному економічному форумі, дав чітко зрозуміти, що не відволікатиме свої підрозділи з українського Донбасу.

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Як Курська операція змінила ситуацію на Сході

У виданні вказують, що за місяць операції на Курщині ЗСУ вдалося взяти під контроль більшу кількість території, ніж росіянам за майже рік наступу на Сході.

Однак значного перекидання сил з Донеччини і Луганщини не відбулося. Загарбники продовжували наступати. Вони наблизилися до Покровська впритул. До міста їм залишалося 10 кілометрів.

Втім, Київ підсилив свої війська у районі Покровська бійцями двох бригад. Після цього просування у напрямку міста було зупинено майже тиждень тому біля Селидового.

Водночас у публікації йдеться, що немає доказів про те, що ворог відмовився від наступу на Покровськ. До того ж, на інших напрямках рух уперед противника триває. Російська армія майже оточила ділянку утримуваної українцями території між містами Покровськ і Курахове.

Що відбувається на Покровському напрямку: дивіться на карті