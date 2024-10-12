Черник пояснив, чи вдалося росіянам прорватися на Курщині

Є повідомлення, що російські війська активізувались у Курській області. Аналітики DeepState зазначили, що противнику, можливо, вдалось там прорвати лівий фланг Сил оборони.

Західні ЗМІ напередодні також писали, що Курське угрупування ЗСУ начебто потрапило у засідку. Полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Петро Черник розповів 24 Каналу, що відомі світові видання часто перебільшують перебіг війни на території України, тому слово "засідка", на його думку, надто гучне.

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Має бути підтверджена інформація

Петро Черник підкреслив, що загострення ситуації на Курському напрямку, однозначно, є, проте треба дочекатись підтвердженої інформації, яку з часом оприлюднять у DeepState.

Якщо ми побачимо проривання на 15 – 20 кілометрів (у Курській області – 24 Канал), тоді будемо бити на сполох, але зараз цього немає. І найголовніше, для нас справжнім джерелом перевіреної інформації залишається наш Генштаб,

– сказав військовий експерт.

Він зазначив, що треба стежити лише за тим, що говорять офіційні особи.

Зверніть увагу! Російські війська посилили контратаки у Курській області 10 – 11 жовтня, намагаючись витіснити українські сили до настання поганих погодних умов, які ускладнять маневри. Аналітики ISW зазначають, що Росія намагається використати суху погоду, побоюючись, що українські війська зможуть зміцнити позиції з настанням сезону дощів. Для цього Росія перекинула близько 50 тисяч військових, що, ймовірно, послабило її позиції на інших напрямках.

Нещодавно також з'явилася інформація, що Силам оборони на Курщині вдалось завдати росіянам значних втрат у військовій техніці.

Це чудова новина, проте варто дочекатись детальної інформації. Якщо це 2 – 3 танки й 2 – 3 броньовані машини, то це добре, але під словом "значні" особисто я уявляю механізовану роту. А це понад 10 одиниць техніки,

– наголосив Петро Черник.