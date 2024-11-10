Росія зібрала 50 тисяч солдатів, зокрема з КНДР, у Курській області та може почати наступ, – NYT

Операція Сил оборони у Курській області триває. Росіяни намагаються витіснити звідти наші війська, тож накопичують свої сили.

Українські офіційні особи вважають, що контрнаступ Росії у Курській області почнеться найближчими днями. Про це пише 24 Канал із посиланням на The New York Times.

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Війська КНДР візьмуть участь в операції

У США повідомили, що російські військові зібрали 50 000 солдатів. Зокрема, туди також входять військові КНДР. Вони готуються розпочати наступ, спрямований на повернення території, захопленої Україною в Курській області Росії.

У США оцінили, що Росія змогла накопичити війська у Курській області без виведення особового складу зі Сходу України, який є головною ціллю агресорки.

Російські військові в Курській області завдають ракетних та артилерійських ударів, однак вони не почали масштабного наступу, проте цього очікують вже найближчими днями.

Зараз північнокорейці тренуються з російськими силами в крайній західній частині Курська.

Як обрання Трампа вплине на ситуацію

Російсько-північнокорейський наступ готується, оскільки новообраний президент Дональд Трамп, який заявляв про те, що планує швидко скінчити війну, знову стане президентом США. Сам Трамп не уточнював, як хоче врегулювати конфлікт в Україні, проте віцепрезидент Джей Ді Венс окреслив план, який дозволить Росії зберегти захоплену нею територію в Україні.

Представники Армії Сполучених Штатів стали оцінювати перспективи України більш песимістично, адже Росія має просування на Сході. Водночас там зазначили, що наша держава неспроможна вирішити проблему нестачі військ.

Байден підтримував Україну, спонукаючи Конгрес схвалити мільярди доларів допомоги та домагаючись, щоб військові та розвідувальні служби США надали критичну допомогу Києву у війні.

Роль військ КНДР

Західні та українські офіційні особи кажуть, що прибуття північнокорейських сил є серйозною ескалацією після понад двох років війни.

КНДР відправила в Росію приблизно 10 тисяч своїх військових. Вони оснащені Москвою та будуть воювати на її боці.

Українські офіційні особи заявили, що Москва постачала північнокорейським силам кулемети, снайперські гвинтівки, протитанкові ракети та реактивні гранатомети.

За словами американських чиновників, Росія навчає північнокорейців артилерійському вогню, базовій тактиці піхоти та, що важливо, розчищенню траншей. Такий підхід свідчить про те, що хоча б частина цих військових буде залучена до атак на позиції України.

Український чиновник розповів, що сили Північної Кореї були розділені на дві групи, штурмовий підрозділ і підрозділ підтримки, які допоможуть забезпечити безпеку на території, відвойованій в українських сил.

Військові КНДР не мають бойового досвіду, хоч армія цієї країни доволі велика.

Американські офіційні особи вважають, що українські війська буде важко витіснити, тому росіян та північнокорейців очікують колосальні втрати. Американські та британські військові аналітики оцінюють поточну кількість загиблих і поранених російських військових у середньому понад 1200 на день.

Невідомо, наскільки ефективними будуть війська КНДР

Північнокорейці воюватимуть як легка піхота, без бронетехніки. А нинішня українська тактика артилерійського вогню та атак безпілотників виявилася нищівною для незахищених російських військ.

У разі успіху Росія може не зупинитися на своєму кордоні, а спробувати відкинути українські сили далі. За словами чиновників оборони США, неясно, чи уряд Північної Кореї дозволить своїм військам проводити тривалі операції в Україні, чи вони призначені лише для контрнаступу на Курщині.

Крім цього, незрозуміло, наскільки ефективними будуть північнокорейці, враховуючи відсутність у них досвіду наземних бойових дій.

Джордж Баррос, аналітик з Інституту вивчення війни, сказав, що попри недосвідченість, північнокорейські сили добре організовані.

Чого КНДР хоче від Росії

Посадовці США вважають, що в обмін на постачання військ Північна Корея розраховує отримати від Росії ракетні технології, а також дипломатичну підтримку. Водночас, ймовірно. КНДР хоче, мати військових із бойовим досвідом.

Невідомо, чи буде Північна Корея надсилати ще військових. Представники оборони США заявили, що не знають, чи надішле Північна Корея додаткові підкріплення. Високопоставлений український чиновник сказав, що представники української розвідки передбачали, що Північна Корея може надіслати до 100 000 військових.