Російські війська намагаються знищити логістику ЗСУ на Курщині, – DeepState

Окупанти посилюють удари по логістичних маршрутах, які ведуть до Курщини, завдаючи вогневих уражень по всьому, що рухається в цьому напрямку на Сумщині. Найбільш небезпечна ділянка – Писарівка-Юнаківка.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

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Яка ситуація на Курщині

Аналітики розповіли, що росіянам вдалося повністю окупувати Свердлікове. Ворог продовжує тиснути на західній частині території Курського угрупування Сил Оборони.

Крім того, російська війська намагаються обрізати логістичні шлях. Окупанти завдають ударів по всіх цілях, які рухаються в напрямку Курщини на Сумщині.

Що відбувається в курській області: дивіться на карті

Найбільш небезпечною ділянкою є Писарівка-Юнаківка, де ворог атакує FPV-дронами та артилерією.

Для ворога постає очевидна та вже звична ціль – логістика. На жаль, вони досягли в цьому успіху по вогневому контролю і активно намагаються досягти цього фізично, рухаючись із західної частини. Це вже вилазить неприємними наслідками і в подальшому може обернутися не дуже добре,

– йдеться у повідомленні.

Аналітики висловили сподівання, що для протидії цьому будуть прийняті усі необхідні заходи.