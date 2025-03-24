Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, – Генштаб

Українські військові продовжують успішні бойові дії, стримуючи наступ окупантів та завдаючи їм значних втрат. За добу росіяни здійснили 18 штурмів на цьому напрямку, проте жоден з них не приніс їм успіху.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Українські військові продовжують активні дії на Курському напрямку, стримуючи ворога та завдаючи йому суттєвих втрат.

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ЗСУ дають відсіч на Курському напрямку та знищують техніку

Загалом по всій лінії фронту зафіксовано 138 боєзіткнень. Окупанти застосували 76 авіаційних ударів і скинули 104 керовані авіабомби, а також випустили майже 800 дронів-камікадзе та здійснили понад 4700 артилерійських обстрілів.

На Харківському напрямку ворог тричі намагався прорватися у бік Вовчанська, однак отримав рішучу відсіч. На Лиманському напрямку росіяни активізували атаки, здійснивши 24 штурми, а на Покровському ворог втратив 91 окупанта лише за сьогодні.

Сили оборони ефективно знищують техніку ворога: на різних напрямках ліквідовано бойові машини піхоти, автотехніку, дрони та навіть мотоцикл, який окупанти використовували для маневрування.