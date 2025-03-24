Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, – Генштаб
- Українські військові успішно стримують наступи окупантів на Курському напрямку, завдаючи їм значних втрат, зокрема знищуючи техніку ворога.
- Загалом зафіксовано 138 боєзіткнень, зокрема 18 штурмів на Курському напрямку, де жоден з них не був успішним для росіян.
Українські військові продовжують успішні бойові дії, стримуючи наступ окупантів та завдаючи їм значних втрат. За добу росіяни здійснили 18 штурмів на цьому напрямку, проте жоден з них не приніс їм успіху.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Українські військові продовжують активні дії на Курському напрямку, стримуючи ворога та завдаючи йому суттєвих втрат.
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ЗСУ дають відсіч на Курському напрямку та знищують техніку
Загалом по всій лінії фронту зафіксовано 138 боєзіткнень. Окупанти застосували 76 авіаційних ударів і скинули 104 керовані авіабомби, а також випустили майже 800 дронів-камікадзе та здійснили понад 4700 артилерійських обстрілів.
На Харківському напрямку ворог тричі намагався прорватися у бік Вовчанська, однак отримав рішучу відсіч. На Лиманському напрямку росіяни активізували атаки, здійснивши 24 штурми, а на Покровському ворог втратив 91 окупанта лише за сьогодні.
Сили оборони ефективно знищують техніку ворога: на різних напрямках ліквідовано бойові машини піхоти, автотехніку, дрони та навіть мотоцикл, який окупанти використовували для маневрування.