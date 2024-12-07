"Це був найбільш нервовий момент": у Генштабі розкрили, від чого залежав успіх Курської операції

На початку серпня Україна несподівано прорвала кордон у Курській області. У ЗСУ розказали, що саме визначило долю операції.

Наразі у Курській області тривають запеклі бої. Противник за будь-яку ціну намагається зруйнувати український плацдарм до приходу у Білий дім Дональда Трампа. Про те, як відбувалася неймовірна атака Сил оборони на Курщину, у документальному фільмі "Операція Курськ" розповіли командири, які її готували і реалізовували, передає 24 Канал.

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Перші хвилини наступу були вирішальними

Так, за словами начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олександра Комаренка, успіх Курської операції залежав буквально від першого дня, від того, наскільки Силам оборони вдасться просунутися.

Очільник Генштабу Анатолій Баргилевич підкреслив, що основне питання полягало у тому, чи вдаться прорвати оборону противника чи ні. Це був найбільш нервовий момент.

Командири кажуть, що не спали ніч перед наступом. Вони також не знали, як розвиватиметься ситуація: чи одразу буде неспокійно чи треба буде маневрувати підрозділами, перекидати їх, розвивати успіх.

Перші хвилини наступу – найважливіші, головне було правильно скористатися ними.

Командири зізнаються, що діяли фактично інтуїтивно, вирішували, де потрібно вводити, розширяти, нарощувати сили.

Курський прорив став несподіванкою для противника, йому було завдано сильне вогневе ураження артилерією, ракетними військами.

Ворог був дезорієнтований. У нього були розпорошені резерви, була втрата управління, і тому на початку були такі великі успіхи у захопленні території.

Усі командири знали, що не можна і не варто зупинятися перед населеним пунктом, що обов'язково він блокується, а головні підрозділи якраз просуваються вперед.

Завдання стояло просунутися якомога далі. Але не можна було йти занадто далеко, аби противник не перерізав шляхи постачання.