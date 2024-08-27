Україна дала зрозуміти, що може закінчити війну на своїх умовах, – Єрмак про Курську операцію

На початку серпня Збройні Сили України розпочали операцію у Курській області. Вона дала зрозуміти, що Україна може закінчити війну на своїх умовах.

Про це на полях форуму розповів голова Офісу президента Андрій Єрмак.

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Курська операція

Так, Андрій Єрмак на прохання журналістів оцінив вплив операції ЗСУ в Курській області на потенційні переговорні позиції України.

Я думаю ви самі можете зробити висновки, чи змінилося ставлення. Але, мені здається, Україна знову здивувала весь світ і знову дала абсолютно чітке розуміння, що ми здатні не тільки оборонятися, ми здатні закінчити цю війну саме на українських умовах,

– сказав голова ОП.

Він додав, що зараз настав момент, коли наші партнери можуть підсилити підтримку України, аби завершення війни настало якнайшвидше.

До слова, за словами головнокомандувача Олександра Сирського, під контролем України вже 1294 квадратних кілометрів Курської області, або ж 100 населених пунктів. У полон потрапило 594 військовослужбовці Росії.