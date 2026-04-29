Ми відчули, що почалося, – військовий розповів, як у полоні дізнався про Курську операцію

Україна у серпні 2024 року розпочала операцію у Курській області Росії. Ця подія стала шоком для російського суспільства. А її відголос відчули на собі навіть українські військові, що перебували у той час у російському полоні.

Військовослужбовець, який пережив полон, Михайло Янголенко поділився з 24 Каналом своїми спогадами про те, як росіяни сприйняли українську операцію у Курській області. Він згадав, як змінилось ставлення до українських військовополонених у російській тюрмі.

Як дізнавалися про хід Курської операції?

Янголенко розповів, що коли розпочалась Курська операція, він та інші військовополонені не знали про це.

Однак ми відчули, що почалося,

– згадав він.

В певний період військовополонених, за його словами, перестали чіпати впродовж одного – двох місяців.

Ми думали, що хтось у відпустці, що дали команду не чіпати. А у серпні за нас чітко взялися. Ми розуміли, що щось відбулось, але не знали, що саме,

– наголосив військовослужбовець.

У січні 2025 року українським військовим, які перебували в полоні в Росії, у тюрмі увімкнули радіо і вивели з інформаційного вакууму. Однак їм давали слухати виключно російських пропагандистів.

"Слухаючи радіо ми зрозуміли, що йде Курська операція. Коли вона почалася, ми зіставили одні факти з іншими. Почали звільняти Курську область, піарити північних корейців, які брали участь у її звільненні. Це вже були зовсім інші теми для розмови", – сказав він.

До слова. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський через рік після початку Курської операції зазначив, що за рік приблизно третина російських КАБів була використана в Курській області, а не в Україні. Також, за його словами, під час цієї операції розпочалось використання оптоволоконних дронів, і вони з'явилися саме на Курщині, а не на Сході України. Так само і північнокорейські солдати – вони воювали саме на Курщині, але не брали участі в бойових діях в Україні.

Потім у тюрмі почали відвозити одних ув'язнених і завозити інших. Тоді приїхало 30 людей, зокрема з Новосибірська.

Вони пізніше потрапили у в’язницю і почали говорити, де були, – таборах, де люди працюють на промзону, щось шиють, якісь гайки крутять на СТО. Від них ми дізналися, що ставлення до тих, хто раніше потрапив у полон, змінилося у кращий бік,

– зауважив Михайло Янголенко.

Він пояснив, що це відбулося тому, що почали заїжджати ті, хто був у Курській області. Тоді вся увага зосередилась на "курських". Їх вважали не військовополоненими, а одразу засуджували і відправляли у тюрму.

Що ще пережив Янголенко у полоні?

Михайло Янголенко розповів й про те, що перебував у полоні саме у Волноваській виправній колонії в Оленівці, коли там сталися два теракти. Він був свідком тих подій.

За його словами, росіяни напередодні першого теракту у липні 2022 року перевели у окремий барак 200 "азовців", і тієї ж ночі сталася трагедія, яка забрала життя 53 військовополонених.

Варто знати. Михайло Янголенко був одним із 200 військовополонених, які повернулися додому 5 березня 2026 року. Він провів чотири роки у полоні як і інші захисники Маріуполя.

Другий теракт стався за декілька тижнів, і він, як наголосив Янголенко, став повною несподіваністю для працівників російської ФСВП (Федеральна служба виконання покарань).