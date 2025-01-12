"Думали, що жарт": жителька Курщини розповіла, як спершу реагували на ЗСУ

Операція Сил оборони у Курській області триває. Жителі цієї області спочатку не повірили, що у них на

Жителька Курської області розповіла, що коли почула, що на територію Курщини зайшли українські військові, то подумала, що це жарт. Про це пише 24 Канал із посиланням на "ТРО Медіа".

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Спочатку боялись

Жителька села Козача Локня Курської області, яке контролюють Сили оборони, розповіла, що українські військові добре ставляться до місцевих. За її словами, спочатку їх боялись та сиділи по своїх будинках через страх вийти.

Картоплю я копала вже в жовтні-місяці. Бо боялися на город вийти. Бо вони стріляли. А тоді ми їх питали, вони казали не боятися, бо ми збиваєм дрони,

– пригадала вона.

Після цього люди почали ходити на городи. Варто відзначити, що жінка спілкується суржиком, який ближчий до української мови, а не до російської.

Водночас російських солдатів вона називає "наші", а українських захисників – "ваші".

Жінка також побідкалась, що про наступ українських військ місцеві нічого не знали, евакуації російська влада не проводила. Жителька зізнається, що коли вона почула, що на територію Курщини зайшли українські військові, то подумала, що це жарт.

Також вона просила не чіпати її, бо вони мирні жителі, однак українські військові не завдають шкоди цивільному населенню.