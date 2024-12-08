Російські гарнізони опинялися в оточенні: як ЗСУ вдалося швидко просунутися у Курській області

Під час початку операції у Курській області українські військові намагалися максимально входити в тил противника. Таким чином російські гарнізони опинялися в оточенні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова командира 82 окремої десантно-штурмової бригади Дмитро Волошин у документальному фільмі ТСН "Операція Курськ".

Цікаво ЗСУ просунулися в Курській області, – ISW

Яким способом ЗСУ оточили російські гарнізони у Курській області

За словами командира 82 ОДШБр, кожен населений пункт і бій в населеному пункті – це, певною мірою, дуже тяжка справа, адже треба виокремити противника, місцеве населення. До того ж є велика кількість перешкод, за якими ворог може сховатися.

І щоби уникнути цього непотрібного затягування часу, а швидко виконати задачу – оточити противника, я вирішив діяти максимально, виходячи йому в тил. Займати певні рубежі, вигідні для себе і невигідні для нього,

– сказав Волошин.

За словами військового, зрештою ті гарнізони, які були в населених пунктах, вони опинялися в оточенні, їм діватися було нікуди, тому вони виходили та здавалися в полон.

До слова, у Генштабі ЗСУ, говорячи про успіх Курської операції, зазначили, що він залежав буквально від першого дня, від того, наскільки Силам оборони вдасться просунутися у цьому російському регіоні. Командири зізнаються, що діяли фактично інтуїтивно, вирішували, де потрібно вводити, розширяти та нарощувати відповідні сили.