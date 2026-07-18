Операція СБС "МоЛоЧКа" змінює пріоритети ворога з фронту на море, – "Мадяр"

Сили безпілотних систем ЗСУ завдяки своїй операції "МоЛоЧКа" з ураження "тіньового флоту" Росії змусили ворога послабити сили на фронті, щоб перекинути їх на море.

Про це заявив командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

Як Росія змінює пріоритети?

Російське командування змушене змінювати пріоритети та посилювати захист свого "тіньового флоту". За словами "Мадяра", ворог знімає з лінії боєзіткнення до 200 розрахунків підрозділу "Рубікон". Їх перекидають для прикриття суден – по одному розрахунку на кожне, що ще на плаву.

Крім того, захищати російські судна відправляють сили 51-ї дивізії протиповітряної оборони та зенітного полку Чорноморського флоту Росії. Вони використовують зенітні дрони, переносні зенітно-ракетні комплекси та кулемети.

Водночас командувач СБС заявив, що українські військові й надалі атакуватимуть російські судна в Чорному та Азовському морях.

Противник вимушений суттєво послабити спеціалізовану безпілотну компоненту у вигляді "Рубікона" на смузі фронту, задля збереження залишків тіньового флоту. І то є гут,

– додав майор.

Нагадаємо, у рамках операції "МоЛоЧКа" з 6 по 18 липня СБС ЗСУ уразили вже 172 судна росіян. Під час останньої атаки пошкоджень зазнали 13 плавзасобів, а саме суховантажі, танкер, танкер-газовоз, буксир і плавучі крани ворога.