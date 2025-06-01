Операція "Павутина" не має рівних за співвідношенням витрат і ефективності, – Clash Report

СБУ провела масштабну операцію "Павутина", в межах якої знищила російські військові літаки в типу країни-агресорки. Ця операція не має рівних за співвідношенням витрат і ефективності.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.

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Що пишуть західні ЗМІ про операцію СБУ

У американському виданні зазначили, що з погляду ефективності, операція Служби безпеки України під назвою "Павутина" майже немає рівних серед тих, що проводилися раніше у світі.

Один FPV-дрон, який використовує Україна, може коштувати від 300 до 600 доларів США. Для порівняння, модернізований російський стратегічний бомбардувальник Ту-95МС оцінюється в понад 100 мільйонів доларів США,

– зауважили журналісти.

ЗМІ написали, що це більш ніж стотисячна різниця у вартості.

До слова, обізнані джерела повідомили 24 Каналу, що, за попередніми даними, збитки у ворога від операції "Павутина" становлять понад 2 мільярди доларів США. Наразі відомо про ураження понад 40 літаків, серед них – А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Окупанти, своєю чергою, заявляли, що дрони, які цілилися по летовищах, нібито вилітали з транспортних засобів. Атаки відбулися, зокрема, в Іркутській, Рязанській та Мурманській областях Росії.