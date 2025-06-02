Везли "модульні будиночки": у Росії допитали водіїв фур, з яких здійснювалась атака

Вантажівки перевозили "каркасні будинки", але насправді стали мобільними пусковими платформами. Російські слідчі допитали водіїв фур, з яких запускалися безпілотники спецоперації СБУ "Павутина".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Дрони з фур атакували військові об'єкти в Росії

Пропагандистські ресурси повідомили, що водії чотирьох фур, з яких відбувались атаки дронами в рамках спецоперації СБУ "Павутина", надали слідству однакові свідчення. Усі машини належали 37-річному Артему. За попередніми даними, він нібито уродженець України. Він передавав замовлення на "доставку каркасних будинків" до різних регіонів Росії. Проте під час стоянок із фур починали злітати безпілотники.

Слідство допитало водіїв вантажівок

Один із водіїв, 55-річний Олександр із Челябінська, розповів, що отримував вказівки де і коли зупинятися телефоном від невідомої особи. Його маршрут завершився на заправці "Роснафта" біля військового аеродрому в Мурманській області. Звідти й почали злітати дрони.

Схожу схему описав і 61-річний Андрій, який доставляв ті ж "модульні будинки" до Іркутської області. Дрони злетіли під час його зупинки біля одного з кафе в Усольє-Сибірському.

У Рязанській області водій Сергій заявив, що в його вантажівки під час руху зірвало дах, і з неї почали злітати безпілотники.

Ще одна атака сталася по аеродрому в Іваново з фури, яка належала одній і тій самій людині.

Російські слідчі вже відкрили кримінальну справу за статтею "Теракт". Вони намагаються встановити місцеперебування власника всіх чотирьох вантажівок, який може бути безпосередньо пов'язаний з організацією атак.

До слова, у неділю, 1 червня, безпілотники атакували низку найбільших авіабаз у Росії, а також місця розміщення стратегічної авіації ворога. Окупанти жаліються, що атаку здійснили дрони, які вилетіли з різних транспортних засобів, зокрема вантажівок. Загалом, відомо про знищення чи пошкодження понад 40 літаків країни-агресорки.