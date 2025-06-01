Ігнат відповів, чи готує Росія удари по Україні у відповідь на операцію "Павутина"

Під час спецоперації "Павутина" 1 червня дрони СБУ уразили велику кількість літаків стратегічної авіації Росії. Однак ворог все ще має засоби для атак і українським військовим необхідно бути максимально обережними.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната для "Української правди".

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Чи може Росія атакувати у відповідь на операцію СБУ

Юрій Ігнат пояснив, що авіацію необхідно розділяти: та, яка працює на тактичну глибину, застосовується на фронті постійно.

За його словами, літаки Су-30, Су-35, Су-34 регулярно атакують КАБами Сумщину, Запорізький та Донецький напрямки.

Тим часом стратегічна авіація може вилетіти в район пусків, зокрема в Саратовську область Росії, і звідти випустити ракети.

Загроза – це коли є інформація, що літаки, імовірно, споряджаються ракетами або на аеродроми тимчасового чи постійного базування підвозяться засоби ураження. Тоді це загрозливо для нас, треба очікувати атак. Поки що однозначних сигналів немає,

– підкреслив Ігнат.

За його словами, Росія має засоби й під час операції "Павутина" були знищені далеко не всі літаки російської стратегічної авіації. Саме тому і Силам оборони, і Повітряним силам потрібно бути максимально обережними.

Юрій Ігнат також закликав бути уважними всіх українців, адже від російських пропагандистів зараз активно лунають погрози.