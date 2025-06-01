Тривалий час навіть пошкоджені літаки не зможуть бити по Україні ракетами, – ПС про "Павутину"

У Повітряних силах розповіли, що після спецоперації СБУ "Павутина" навіть пошкоджені російські літаки тривалий час не зможуть виконувати завдання з ракетних обстрілів України, бо потребують відновлення. Загалом 1 червня постраждали понад 40 ворожих бортів.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю начальника управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната "Українській правді".

Дивіться також Ігнат відповів, чи готує Росія удари по Україні у відповідь на операцію "Павутина"

Деякі літаки вщент вигоріли, інші – можуть підлягати відновленню

Ігнат розповів, що літаки зазнали різних типів пошкоджень: є вщент згорілі, є пошкоджені назавжди, а деякі ще можуть підлягати відновленню.

Тривалий час вони не зможуть виконувати завдання, а саме – терористичні акти по території нашої держави. З перших днів повномасштабного вторгнення противник застосовував літаки-носії стратегічної авіації. Ту-22М3 дальньої авіації, Ту-95 та Ту-160 – стратегічної авіації,

– розповів він.

Військовий також додав, що з початку повномасштабного вторгнення з цих літаків росіяни запустили по Україні 2 437 крилатих ракет Х-101, Х-555, Х-55, з яких було збито 1 916, ще близько 500 долетіли до цілей або не були збиті.

"СБУ було уражено і бомбардувальники Ту-22М3, на озброєнні яких – ракети Х-22, Х-32. Їх було запущено понад 400, і лише декілька перехоплено протиповітряною обороною. Тому що ракета Х-22 – одна з найпотужніших, у неї понад 900 кілограмів бойова частина. Окрім того, це одна з найменш точних ракет. Її називають "вбивця авіаносців", оскільки призначення – атакувати авіаносні групи", – додав Ігнат.

Він нагадав, що Росія цими ракетами неодноразово обстрілювала українські міста-мільйонники, після чого було багато потерпілих.

"Усе відбувається вперше"

Ігнат також зауважив, що "усе відбувається вперше". Колись Україна вперше затопила флагман російського флоту "Москва", ліквідувала А-50, згодом – А-50У.

Після цього довгі місяці в акваторії Чорного моря та у Курській і Бєлгородській області літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50 не з'являлися.

Модернізованих А-50 у росіян можна було перелічити на пальцях однієї руки. Завдяки їм Росія проводила потужну радіолокаційну розвідку вглиб України на сотні кілометрів, що давало противнику інформацію про перебування наших літаків у повітрі, про повітряні атаки, а також і про наші системи протиповітряної оборони. Втрата такого одного борту – це вже велика подія. Але, окрім того, маємо атаковані летовища,

– додав представник ПС.

До слова, супутникові знімки показали, що під час "Павутини" було знищено ще один А-50 на аеродромі "Іваново".