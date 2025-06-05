"Покришки не допомогли": Ігнат прокоментував провал Росії в захисті літаків

1 червня СБУ провела масштабну спецоперацію "Павутина", під час якої завдала удару по російській авіації. Маскування у вигляді покришок і намальованих літаків не врятувало ворога від дронів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар керівника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

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Як росіяни намагалися захистити літаки

Юрій Ігнат заявив, що операція "Павутина" стала безпрецедентною в історії.

За словами речника Повітряних сил ЗСУ, раніше Україна раділа навіть поодинокому знищенню ворожих літаків А-50, чи Ту-22. Тепер же, в межах операції "Павутина", вдалося пошкодити та знищити одразу цілу групу ворожих бомбардувальників.

Покришки, малюнки на злітних смугах літаків – всі з цього власне вже зробили певні меми. Не знаю, чим воно може допомогти,

– зазначив Ігнат.

Він пояснив, що такі засоби можуть певною мірою захистити літак лише від уламків, щоб зменшити пошкодження.

Літаки – це не є якісь броньовані цілі. Корпус літака складається з дюралюмінію, він легко прошивається уламками навіть невеликого вибухового пристрою. Тому всі вже з тих покришок посміялися. В тому числі і російські профільні пабліки, які пишуть про авіацію. Вони теж вже встигли потролити, що начебто ні покришки не спасли, ні намальовані на злітних смугах силуети літаків,

– розповів речник Повітряних сил.

Нагадаємо, під час операції "Павутина" було застосовано сучасну технологію керування БпЛА, яка поєднує автономні алгоритми штучного інтелекту та ручне втручання оператора. За даними СБУ, загальні втрати авіації противника склали 41 одиницю, а орієнтовна вартість ураженої техніки – понад 7 мільярдів доларів.