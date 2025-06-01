Операція "Павутина": Зеленський сказав, скільки дронів по Росії було запущено

Президент України розкрив кількість БпЛА, задіяних для операції "Павутина" на території Росії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Зеленського.

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Зеленський також назвав відсоток ураження ворожої авіації.

В операції було використано 117 дронів, працювала відповідна кількість операторів дронів. Уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на аеродромах базування,

– заявив президент.

Він підтвердив: було уражено понад 40 одиниць стратегічної авіації, а операцію готували рік і 6 місяців тому.

Що цікаво, "офіс" української операції був на території Росії – просто поруч з управлінням ФСБ Росії в одній з їхніх областей.

Діяли наші люди на території різних російських регіонів – у трьох часових поясах. І наших людей напередодні операції з території Росії вивели, зараз вони в безпеці – ті, хто нам допомагав,

– уточнив лідер держави.

Наприкінці Зеленський заінтригував фразою "Продовжимо цю роботу".