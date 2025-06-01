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24 Канал Новини України Операція "Павутина": Зеленський сказав, скільки дронів по Росії було запущено
1 червня, 21:40
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Операція "Павутина": Зеленський сказав, скільки дронів по Росії було запущено

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • В операції "Павутина" було використано понад сто дронів.
  • Операцію готували рік і 6 місяців.
  • Зеленський натякнув на продовження подібних операцій в майбутньому.

Президент України розкрив кількість БпЛА, задіяних для операції "Павутина" на території Росії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Зеленського.

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Зеленський також назвав відсоток ураження ворожої авіації.

В операції було використано 117 дронів, працювала відповідна кількість операторів дронів. Уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на аеродромах базування, 
– заявив президент.

Він підтвердив: було уражено понад 40 одиниць стратегічної авіації, а операцію готували рік і 6 місяців тому.

Що цікаво, "офіс" української операції був на території Росії – просто поруч з управлінням ФСБ Росії в одній з їхніх областей. 

Діяли наші люди на території різних російських регіонів – у трьох часових поясах. І наших людей напередодні операції з території Росії вивели, зараз вони в безпеці – ті, хто нам допомагав, 
– уточнив лідер держави.

Наприкінці Зеленський заінтригував фразою "Продовжимо цю роботу".