Операція "Павутина": Зеленський сказав, скільки дронів по Росії було запущено
- В операції "Павутина" було використано понад сто дронів.
- Операцію готували рік і 6 місяців.
- Зеленський натякнув на продовження подібних операцій в майбутньому.
Президент України розкрив кількість БпЛА, задіяних для операції "Павутина" на території Росії.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Зеленського.
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Скільки дронів використала Україна для атаки по Росії 1 червня
Зеленський також назвав відсоток ураження ворожої авіації.
В операції було використано 117 дронів, працювала відповідна кількість операторів дронів. Уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на аеродромах базування,
– заявив президент.
Він підтвердив: було уражено понад 40 одиниць стратегічної авіації, а операцію готували рік і 6 місяців тому.
Що цікаво, "офіс" української операції був на території Росії – просто поруч з управлінням ФСБ Росії в одній з їхніх областей.
Діяли наші люди на території різних російських регіонів – у трьох часових поясах. І наших людей напередодні операції з території Росії вивели, зараз вони в безпеці – ті, хто нам допомагав,
– уточнив лідер держави.
Наприкінці Зеленський заінтригував фразою "Продовжимо цю роботу".