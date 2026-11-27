Українські сили знищили сховище пально-мастильних матеріалів окупантів у Вільховому та Довжанську на Луганщині. Росіяни ховали ємності під землею в лісі та обороняли їх за допомогою РЕБ.

Як повідомили в соцмережах 1-го корпусу Нацгвардії "Азов" та 9-го армійського корпусу, логістичний об'єкт уразили спільними зусиллями бійці підрозділу SxLüd і батальйону безпілотних систем Signum 59-ї штурмової бригади.

Як окупанти маскували логістичний вузол

Військові з російського угруповання "Центр" розмістили резервуари з паливом під землею посеред лісового масиву, розраховуючи вберегти їх від ударів з повітря.

Для захисту майданчика загарбники застосовували засоби радіоелектронної боротьби, маскувальні конструкції та прикривали периметр мобільними вогневими групами.

Пально-мастильні матеріали доставляли на залізничну станцію потягами, після чого пальне розподіляли по цистернах і розвозили автотранспортом по підрозділах.

Тепер же, як наголосили в "Азові", пальне з цього сховища вже нікуди не повезуть. При цьому, російські командири традиційно приховують інформацію про власні невдачі.

В окупантів 2 домашні завдання: перше – навчитися казати начальству правду; друге – зрозуміти, що поки він тут, земля горітиме під ногами,

– йдеться у відео.

Військові поділилися подробицями роботи по ворожих цілях: дивіться відео

Системне нищення паливної інфраструктури ворога

Ця атака стала продовженням серії ударів: раніше у серпні бійці 1-го корпусу "Азов" провели подібну операцію, під час якої знищили паливну інфраструктуру та автоколони росіян на окупованій Донеччині.

Нагадаємо, раніше ми писали, як СБУ та Сили оборони вдарили по двох НПЗ у Самарській області. Тоді дрони успішно вразили ключові установки переробки нафти на Куйбишевському та Сизранському заводах.