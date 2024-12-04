На Харківщині в лісі під Липцями росіяни облаштували величезну систему підземних тунелів і "нір"

Українські військові під час кількамісячної операції звільнили території в районі села Липці на Харківщині. Там окупанти встигли облаштувати низку тунелів, "нір", бліндажів та окопів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ексклюзивне інтерв'ю учасників операції. Зазначається, що різні фази операції тривали з травня по жовтень 2024 року.

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Як росіяни облаштували позиції під Липцями

За словами учасників операції на Харківщині, особлива складність її полягала саме в ділянці місцевості: території були вкриті густими насадженнями, що не давали змоги бачити далі, ніж на 15 – 20 метрів. Також перешкодою була велика кількість глибоких ярів, якими доводилося просуватися при абсолютній перевазі ворожих військ, що займали позиції на висоті.

Військові розповіли, що росіяни мали достатньо часу, щоб облаштувати на місцевості низку тунелів, "нір", бліндажів, окопів та інших інженерних споруд. Через це українським розвідникам доводилося штурмувати позиції, очікуючи на небезпеку в будь-який момент.

Через складний рельєф місцевості ворог не міг атакувати нас за допомогою FPV-дронів. Проте не могли застосовувати їх і ми. Скиди – інша справа. Від них буквально не було куди подітися. Над головою висіло по два-три дрони щонайменше,

– розповів офіцер спецпідрозділу "Кракен" із позивним "Мотиль".

За словами військових, українські спецпризначенці зосередилися на тому, щоб відрізати ворога від забезпечення. Лише після взяття критично важливих для росіян точок під вогневий контроль, штурмові групи просувалися вперед.