Критичний удар по Росії: операція "Павутина" довела всьому світу найважливіше

Західні ЗМІ пишуть, що Дональд Трамп був "у захваті від операції", яку провела Україна. Але далі він заговорив, що ураження стратегічних літаків Росії нібито є ескалацією.

Сполучені Штати не могли не оцінити потужну операцію СБУ. Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Тарас Загородній, зауваживши, що не так багато держав можуть робити настільки неочікувані кроки.

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Довели світові найважливіше

Сильних завжди поважають. Україна завдяки операції "Павутина" змінила думку світу та довела, що ми можемо перемогти. Зі зрозумілих причин, в це не до кінця вірила Америка, Європа, адже був ареал непереможності Росії.

Росіяни багато чого робили коштом українців. Адже саме вони воювали в складі тодішньої армії та здобували перемоги для імперії. Вони найчастіше були кістяком війська,

– зауважив політтехнолог.

Кремль постійно підживлював ідею, що Росію нібито не можна перемогти. Але після операції "Павутина" стало зрозуміло, що це брехня. Скоріш за все, росіяни далі продовжуватимуть свою пропаганду, але навіть вона може дати тріщину й стати для Росії критичною.

Тепер Трамп точно не зможе сказати Путіну, що він нічого про це не знав, бо він йому не повірить. Росія ніколи не визнає, що їх обіграла Україна. Там переконуватимуть, що операцію буцімто спланували американці. Важливо також те, що Україна продемонструвала суб'єктність.

Тепер росіяни відчуватимуть стратегічну невизначеність та багато інших проблем. З усіх цим доведеться зішхтовхнутися очільнику Кремля.