"Резонансна історія": сили спротиву ліквідували двох ФСБшників у Бердянську

У Бердянську силам спротиву вдалось ліквідувати кількох представників федеральної служби безпеки Росії. Відомо, що є загиблі та поранені.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, зазначивши, що було ліквідовано двох ФСБшників. Відомо, що ще один після інциденту був у важкому стані, проте росіяни закрили повністю доступ до будь-якої інформації про цю подію.

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Що сталось у Бердянську

За словами Петра Андрющенка, у центрі Бердянська в будинку культури росіяни облаштували базу ФСБ. Поблизу цієї будівлі стояла машина, у яку сіло кілька працівників. Транспортний засіб вибухнув, згорівши вщент.

Інцидент трапився, ймовірно, зранку, коли ФСБшники після завершення зміни їхали додому.

Двоє на місті стали "хорошими русскими", одного (у важкому стані – 24 Каналу) відправили до лікарні, троє отримали поранення,

– підкреслив керівник Центру вивчення окупації.

Він наголосив, що окупаційна влада нічого не прокоментувала. Територію було одразу закрито, а спалену машину вивезено.

Це резонансна історія. Бердянськ зараз має бути дуже обережним, адже зрозуміло, що після ліквідації ФСБшників пошукові заходи набудуть шаленого темпу. Це велика загроза проукраїнському активу,

– зауважив Петро Андрющенко.

До слова, автівка, у якій було ліквідовано співробітників ФСБ, вибухнула 23 січня 2025 року. Інцидент стався в мікрорайоні Колонія, де росіяни облаштували робоче приміщення.