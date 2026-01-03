Переміг Венесуелу – можна поспати: Трамп дрімав на своїй пресконференції про затримання Мадуро
- У Білому домі відбулася пресконференція щодо операції США у Венесуелі, яка завершилася затриманням Ніколаса Мадуро.
- Трамп дрімав під час пресконференції, коли слово передали іншим офіційним особам.
У Білому домі відбулася пресконференція за результатами операції США у Венесуелі, яка закінчилася затриманням Мадуро. Проголосивши палку промову, Трамп вирішив подрімати під слова представника Пентагону.
Трамп не вперше дрімає на важливих зустрічах або пресконференціях. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Білий дім.
Як Трамп дрімав на пресконференції щодо операції у Венесуелі?
Адміністрація Трампа провела пресконференцію за результатами операції військ США у Венесуелі. Лідера країни Ніколаса Мадуро було затримано і доставлено у США для притягнення до відповідальності.
Трамп прокоментував операцію та натхненно розповідав про інші досягнення своєї адміністрації.
Коли ж він передав слово міністру війни Піту Гегсету та голові Об'єднаного комітету начальників штабів Дену Кейну, то вирішив подрімати.
Трамп дрімає на власній пресконференції щодо операції США у Венесуелі
Трамп не вперше дрімає на офіційних подіях
Президент США Дональд Трамп виглядав вкрай втомленим та сонливим під час засідання свого уряду. Особливо виснажливою для нього була промова держсекретаря Марко Рубіо про "трансформаційну зовнішню політику".
6 листопада президент США Дональд Трамп брав участь у брифінгу щодо зниження цін на популярні ліки для схуднення, який транслювали в прямому етері.
На деяких фото з брифінгу Трамп сидить з заплющеними очима, а час від часу він навідь докладав зусиль, аби їх розплющити.
14 червня у Вашингтоні Трамп ледь не спав на власному військовому параді, присвяченому 250-річчю армії США.