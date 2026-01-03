Переміг Венесуелу – можна поспати: Трамп дрімав на своїй пресконференції про затримання Мадуро

У Білому домі відбулася пресконференція за результатами операції США у Венесуелі, яка закінчилася затриманням Мадуро. Проголосивши палку промову, Трамп вирішив подрімати під слова представника Пентагону.

Трамп не вперше дрімає на важливих зустрічах або пресконференціях. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Білий дім.

Як Трамп дрімав на пресконференції щодо операції у Венесуелі?

Адміністрація Трампа провела пресконференцію за результатами операції військ США у Венесуелі. Лідера країни Ніколаса Мадуро було затримано і доставлено у США для притягнення до відповідальності.

Трамп прокоментував операцію та натхненно розповідав про інші досягнення своєї адміністрації.

Коли ж він передав слово міністру війни Піту Гегсету та голові Об'єднаного комітету начальників штабів Дену Кейну, то вирішив подрімати.

Трамп дрімає на власній пресконференції щодо операції США у Венесуелі

Трамп не вперше дрімає на офіційних подіях