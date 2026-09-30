Ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер в ексклюзивному аналізі для 24 Каналу розібрав зміну характеру бойових дій та провал російської пропаганди на сході України. Цей випадок яскраво демонструє ефективність нової української тактики контрінфільтрації, яка дозволяє ЗСУ звільняти території в умовах інформаційної тиші.

Російська пропаганда та особисто Владімір Путін продовжують генерувати переможні реляції, які кардинально розходяться з реальністю на полі бою.

Найяскравішим прикладом цієї тенденції стала ситуація навколо Святогірська. Нещодавно очільник Кремля публічно заявив про нібито захоплення цього міста, а російські воєнкори, посилаючись на своє Міноборони, почали зафарбовувати його на картах як підконтрольну Росії територію. Ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер розібрав. що насправді відбувається на фронті та як працює нова тактика ЗСУ.

Що сталося навколо Святогірська?

На момент гучної заяви Путіна лінія зіткнення не лише не наблизилася до Святогірська, а навпаки – відсунулася від нього. Якщо раніше відстань до фронту становила двадцять кілометрів, то зараз вона збільшилася до двадцяти п'яти. Російських військових фізично не було в місті, там не велося міських боїв, хоча інфраструктура дійсно постраждала від авіаційних ударів та дронів.

Цей інформаційний конфуз став наслідком успішних дій Збройних сил України, зокрема контрнаступальних операцій Третього штурмового корпусу.

Бої біля Лиману: дивитись на карті

Передісторія боїв на Лиманському напрямку

Щоб зрозуміти масштаб провалу російського командування, варто згадати передісторію боїв на цьому напрямку. Головною метою російських військ тут була спроба вийти до околиць Слов'янська та Краматорська.

На початку минулого року 20-та російська армія форсувала річку Чорний Жеребець у районі Макіївки, а згодом 25-та армія почала рух від Торського, утворюючи своєрідний клин з півночі та сходу в бік Лиману.

Пік їхніх тактичних успіхів припав на момент, коли окремі російські штурмові групи дійсно фіксувалися на схід від Святогірська, а передові підрозділи змогли просочитися в тилові позиції ЗСУ, форсувати Сіверський Донець у районі Пришиба та наблизитися до південних околиць Лиману.

Проте саме в цей критичний момент українські сили розпочали масштабні контрнаступальні дії. До липня російські війська були вибиті з Лиману, а згодом ЗСУ завдали ударів по флангах, зрізавши небезпечний виступ, що утворився в бік українських позицій.

Так глобальна загроза для Слов'янсько-Краматорської агломерації та Святогірська була ліквідована. Заява Путіна про взяття міста пролунала в найгірший для російської армії момент, коли її підрозділи вже відкочувалися у зворотному напрямку.

Ауслендер розібрав, що відбувалося біля Лиману: дивитись відео

Як змінився характер бойових дій?

Цей епізод підкреслює фундаментальну зміну характеру бойових дій. На відміну від кампанії 2023 року, яка спиралася на класичні канони війни з механізованими колонами, глибоко ешелонованою обороною та мінними полями, нинішня війна набула іншої форми.

Лінія фронту стала більш "пористою". Російський наступ зараз ведеться переважно методом інфільтрації – просочування малих піхотних груп.

У відповідь українська армія успішно застосовує тактику контрінфільтрації. Штурмові групи ведуть маневрені бої в лісових масивах, де українські підрозділи ефективно вистежують та знищують противника, заважив Ауслендер.

Завдяки цій зміні підходів ЗСУ вдалося зачистити значні площі територій, причому без зайвого медійного розголосу. Збереження інформаційної тиші стало однією з ключових переваг українського командування, що дозволяє уникати завищених очікувань та раптово бити по слабких місцях ворога.

Головний висновок із ситуації на Лиманському напрямку полягає не в кількості звільнених квадратних кілометрів, а в наявності в України сил, резервів та ефективних тактичних рішень для проведення успішних контрнаступальних операцій у нових реаліях війни.