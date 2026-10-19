Операція "Вівальді" зірвала план Росії щодо Донеччини: Білецький розкрив деталі

Українські захисники під час операції "Вівальді" зірвали плани російської армії обійти Донецьку область через Добропілля та Барвінкове. Після розгрому окупанти відмовилися від цього задуму, а 144-та дивізія 20-ї армії Росії фактично припинила існування як організована військова сила.

Про це повідомив командир Третього армійського корпусу бригадний генерал Андрій Білецький на зустрічі з журналістами.

Який план Росії зірвала операція "Вівальді"?

Російське угруповання "Захід", до якого входять 1-ша танкова, 20-та та 25-та загальновійськові армії, мало просуватися через плацдарм на річці Чорний Жеребець.

Це був стратегічний задум Російської Федерації. Він полягав у наступному: одним ударом через Святогірськ і виступ, який ми ліквідували, – обходячи Лиман – противник охоплює Слов'янсько-Краматорську агломерацію з півночі. Другим ударом через Добропілля на те саме Барвінкове вони завершують повне охоплення Донецької області. Таким чином вирішується ключове політичне завдання, визначене військово-політичним керівництвом Російської Федерації, – повне захоплення Донецької області,

– пояснив Білецький.

Цей план був розрахований на 2026 рік, а його реалізацію росіяни розпочали ще у 2025 році. До кінця 2026 року окупанти планували вийти на Барвінкове.

Водночас українські військові знищили створений противником виступ і розгромили його наступальне угруповання.

Зараз, наприкінці 2026 року, ситуація для них така: внаслідок знищення плацдарму і наступального угруповання 144-та дивізія 20-ї армії фактично розбита і припинила існування як організована військова сила,

– заявив він.

Після провалу плану охоплення Донецької області в російського командування залишилося кілька варіантів дій. Прямий штурм Слов'янська та Краматорська був би надто затратним і кривавим, до того ж не гарантував би успіху.

Наразі основним напрямком зусиль противника залишається Добропілля. Росіяни не відмовилися від спроб просування там, оскільки раніше мали певні успіхи, однак українське військове командування активно проводить контрдії.

Білецький також зазначив, що Третій армійський корпус вийшов на річку Чорний Жеребець. Це дозволило скоротити лінію фронту та ущільнити позиції української піхоти.

Тепер українські сили обороняються на зручному природному рубежі. У разі відновлення наступу на цій ділянці російським військам доведеться знову форсувати річку.

Нагадаємо, під час операції "Вівальді" бійці вперше уразили новітню російську важку вогнеметну систему ТОС-3 "Дракон". Точний удар по ворожій техніці завдали оператори MURAMASA зі складу 21-го полку безпілотних систем KRAKEN.

Як свідчать оприлюднені військовими кадри, російську установку виявили та уразили за допомогою дронів. ТОС-3 "Дракон" створили на гусеничному шасі з використанням рішень попередніх систем – ТОС-1А "Солнцепек" і ТОС-2 "Тосочка".

Установка має 15 напрямних для термобаричних боєприпасів і, за наявними оцінками, може вести вогонь на відстань до 15 – 24 кілометрів.