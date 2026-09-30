176 звільнених квадратних кілометрів: Зеленський розповів про результати операції "Вівальді"

Сили оборони України звільнили 176 квадратних кілометрів території та ліквідували понад 5 тисяч окупантів під час трьох етапів операції "Вівальді" на Донбасі. Президент Володимир Зеленський зустрівся з командуванням і бійцями на передовій та обговорив плани на четвертий сезон дій.

Про це глава держави повідомив в офіційному телеграм-каналі.

Що відомо про результати операції?

Володимир Зеленський відвідав пункт управління Третього армійського корпусу. Глава держави підкреслив, що проведена операція стала ключовим елементом для захисту Донбасу та дозволила стабілізувати ситуацію на цій ділянці фронту.

Упродовж трьох сезонів спецоперації українські захисники повністю зірвали плани російських військ щодо прориву в тил Слов'янсько-Краматорської агломерації.

Окрім значних санітарних та безповоротних втрат ворога, Силам оборони вдалося поповнити український обмінний фонд ще на 250 російських окупантів.

Зеленський відвідав позиції українських бійців: дивіться відео

Роботизовані системи замість військових на передовій

Під час зустрічі з командирами підрозділів Президент детально обговорив поточні потреби фронту, зокрема постачання артилерії та грошове забезпечення.

Окрему увагу приділили розвитку й масовому впровадженню наземних роботизованих систем, які довели свою ефективність під час виконання бойових завдань.

Дуже перспективний напрям зараз – заміняти наших воїнів наземними роботизованими системами там, де це можливо. Під час "Вівальді" саме цей елемент дозволив багато реалізувати. Будемо масштабувати, щоб якомога частіше найнебезпечніші задачі на фронті замість воїна виконував дрон,

– зазначив президент України.

Зокрема, глава держави поспілкувався з бійцями 21-го окремого полку безпілотних систем Kraken, 125-ї окремої важкої механізованої бригади та 25-го окремого протитанкового батальйону.

Учасники обговорили масштабування безпілотної складової частини, забезпечення екіпажів необхідною технікою та розподіл є-балів. Наприкінці зустрічі Президент відзначив захисників державними нагородами.

Раніше український журналіст Роман Цимбалюк в ефірі 24 Каналу озвучив дані командувача Третього армійського корпусу Андрія Білецького щодо завершення третього етапу операції. За його словами, українські сили повернули повний контроль над Карпівкою та Новомихайлівкою, звільнили Рідкодуб і Катеринівку, а також взяли під контроль важливий для противника населений пункт Нове.