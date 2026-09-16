Третій корпус звільнив 5 населених пунктів на Донеччині: деталі операції "Вівальді"

Українські військові зі складу Третього армійського корпусу відновили контроль у п'яти населених пунктах Лиманщини під час наступальної операції "Вівальді". Захисники зачистили 75 квадратних кілометрів території, деокупували ще 10 квадратних кілометрів та створили плацдарм для подальшого наступу.

Як повідомили в Третьому армійському корпусі, військові оприлюднили підтверджувальні кадри з камер GoPro за підсумками наступальних дій на Лиманському напрямку.

Які подробиці з фронту?

Під час маневрів Сили оборони встановили повний контроль над Новоселівкою, Олександрівкою та Яровою, взяли під контроль околиці села Коровій Яр, а також деокупували село Середнє.

У військовому об'єднанні зазначили, що для проведення операції успішно використали дезінформацію, а також чітку координацію підрозділів ППО, РЕБ та РЕР, що дозволило повністю дезорієнтувати російські війська щодо переміщення українських сил.

Військові поділилися кадрами виконання операції "Вівальді": дивіться відео

Втрати окупантів та знищення логістики

Представники корпусу наголосили, що під час операції знищили близько 1500 окупантів, позбавивши ворога шансу закріпитися на зайнятих рубежах.

До наступальної операції були залучені підрозділи 60, 66 та 125 окремих механізованих бригад, Третьої окремої штурмової бригади, розвідувального та протитанкового батальйонів корпусу, а також спецпідрозділ ГУР "Артан", 8 окремий полк ССО та 10 мобільний прикордонний загін "ДОЗОР".

Ключовим фактором успіху стали системні удари по польових складах пального на Луганщині, через які росіяни були змушені згорнути паливний трубопровід і перенести постачання паливно-мастильних матеріалів аж у Воронезьку область.

Внаслідок цих дій відстань для евакуації пошкодженої військової техніки противника зросла орієнтовно на 250 кілометрів.

Етапи ізоляції лінії фронту

Знищення логістичних ланцюгів противника відбувалося у два послідовні етапи. На першому етапі ударні дрони повністю ізолювали смугу до 50 кілометрів від лінії фронту, а на другому – зону ураження розширили до 120 кілометрів.

Паралельно українські БпЛА завдавали ударів по пріоритетних цілях у ключових логістичних населених пунктах на тимчасово окупованих територіях. Загалом під час першого етапу підрозділи безпілотних систем провели 36 000 ударних місій.

Яка ситуація на фронті Лиманщини: дивіться карту DeepState

Нагадаємо, раніше ми писали, що за перші дні наступу Силам оборони вдалося перерізати ключові шляхи постачання ворога та створити умови для подальшого просування в регіоні.

До слова, раніше в корпусі зазначали, що площа звільнених земель більша за площу Житомира і майже стільки ж, як площа Чернігова.