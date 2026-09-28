Звільнили ще 3 села на Донеччині: Білецький розкрив деталі нового етапу операції "Вівальді"

ЗСУ продовжують наступ на Лиманському напрямку. Упродовж третього етапу операції "Вівальді" вдалося звільнити ще 51 кілометр квадратний української землі.

Про це розповів командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький.

Які результати третього етапу операції "Вівальді"?

За словами бригадного генерала, 3 корпус звільнив Нове, Рідкодуб і Катеринівку та відновив контроль над Карпівкою і Новомихайлівкою.

Втрати ворога за цей етап операції склали 2000 окупантів. Ще понад 250 росіян захоплені в полон.

Захисники повернули ще 51 кілометр квадратний території. Загалом від початку наступальних дій на Лиманському напрямку звільнено 176 кілометрів квадратних української землі.

Білецький розповів, що головною ціллю третього етапу "Вівальді" стало Нове – ключовий хаб противника на плацдармі. "Хто контролює висоти довкола цього населеного пункту, той і володіє ініціативою на плацдармі", – пояснив командир.

Противник був переконаний, що основним напрямком удару є Шандриголове – Зелена Долина. Це змусило його безглуздо спалити свої резерви в контратаках саме на цьому напрямку. Росіяни проспали справжній удар, який був зосереджений на взятті Нового,

– заявив Білецький.

Для прориву російської оборони Третій армійський корпус застосував власний винахід – радянські БТР-60, перетворені на роботизовані комплекси-камікадзе. Ними підірвали найміцніші укріплення ворога.

Росіяни здавалися у полон цілими підрозділами разом з офіцерами, пілотами, артилеристами.

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Раніше Білецький повідомив, що контрнаступальна операція "Вівальді" на північ від Лимана зірвала план Росії оточити "Фортецю". Російські війська планували наступати на неї з півночі через Лиман і Святогірськ та з півдня – через Добропілля.