Просуваються у Суджі: ISW назвали причини успіхів росіян на Курщині

ISW оцінили просування росіян у Курській області. Ворогові активно допомагають солдати КНДР.

Про це пише 24 Канал з посиланням на ISW. Аналітики зауважують: хоча немає прямого зв'язку між початком "зрізання" Курського виступу Сил оборони та припиненням американської допомоги, все ж є часова кореляція. Це сталося, коли зі США перестали надходити розвідувальні дані.

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Що захопили росіяни на Курщині та які причини їхнього успіху

Поки більшість інформації про ворожі просування – російські джерела. Втім, є і супутникові знімки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 8 березня, вказують на те, що російські війська захопили Нову Сорочину (на північний захід від Суджі), Малу Локню (на південь від Нової Сорочини) та Лебедівку (на південь від Малої Локні), а також поля між цими населеними пунктами. (...) Російські війська нещодавно просунулися через міжнародний кордон Курської області, що перетинає Сумську область, і, за повідомленнями, просунулися на південь від міста Суджа. Геолокаційні кадри, опубліковані 8 березня, вказують на те, що російські війська нещодавно захопили Новеньке (на північному сході від міста Суми і безпосередньо через міжнародний кордон у Сумській області),

– сказано в дописі.

Загалом росіяни війська руйнують північну частину українського виступу в Курській області. До того були "кілька днів посиленої російської активності".

На Курщині з російського боку діють підрозділи 34 мотострілецької бригади (49 загальновійськова армія, Південний військовий округ), підрозділи 51 повітряно-десантного полку (106 дивізія ВДВ), "Ахмат" і 30 мотострілецький полк (72 мотострілецька дивізія, 44 армійський корпус, Ленінградський військовий округ).

Ворог завдячує своїми успіхами активному використанню дронів на оптоволокні та підтримці північнокорейських сил. Саме завдяки останньому вдалося просунутися в Суджі. Корейці діють більш злагоджено, ніж раніше.