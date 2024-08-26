"Ахмат", де ваша сила, ви піджали хвоста, – російський солдат емоційно звернувся до кадирівців

Проєкт "Хочу жить" виклав відеозвернення російського солдата Олександра Даниліна до бійців батальйону "Ахмат". Він висміяв гасло кадирівців "Ахмат – сила".

Апті Алаудінов нещодавно закликав російських матерів відправляти своїх дітей воювати проти України. І засудив тих, хто відверто говорив, що солдати строкової служби молоді та не мають досвіду. Мовляв, тут ворог біля воріт, а ви кажете, що вони діти.

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Російський солдат чесно розповів про бої на Курщині

Я просидів у засідці два тижні. Два тижні нічого не було, ні води, нічого в нас не було. Навколо нас були трупи, трупи строковиків, мобілізованих трупи, трупи контрактників, діди лежать. Жодного ахматівця я не бачив. Ви просто підібгали хвіст і ***нули звідти, в принципі, як ви робите це зазвичай. А потім ви кричите "Ахмат сила" тощо. Де ваша сила, де ваш "Ахмат"?

– риторично запитав чоловік.

Цікаво, що Данилін воював на Курському напрямку. Тож і спитав з кадирівців і їхнього командира Апті Алаудінова. Останній натхненно брехав, що все під контролем, ситуацію стабілізували, противника знищуємо. Тим часом ЗСУ рухалися все далі і далі, а "Ахмат" просто мародерив.

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"Строковики нічого не повинні, вони мають пройти термінову службу та повернутися додому. І аж ніяк не воювати за вас, за те, що ви отримуєте за них медалі, за те, що ви отримуєте нагороди за тих, кого вже немає. Ті, хто лежить та гниє там", – емоційно сказав Олександр Данилін.

В "Хочу жить" зіронізували: хоч у когось на величезну Росію стало сміливості сказати правду і заступитися за 18-річних строковиків. А ще припустили, що солдата можуть викрасти і змусити записувати вибачення на камеру під загрозою розправи.

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