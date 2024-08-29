Операція на Курщині вкотре показала, що так звані "червоні лінії" Росії є порожніми, – Кулеба

Дмитро Кулеба пояснив, що показала операція Сил оборони в Курській області. За його словами, вона вкотре продемонструвала, що так звані російські "червоні лінії" є порожніми.

Про це міністр закордонних справ України заявив ЗМІ перед початком засідання глав МЗС країн ЄС у Брюсселі, інформує 24 Канал.

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Кулеба розповів, що показала операція Сил оборони на Курщині

"Ми вкотре продемонстрували, що ті, хто говорить про страх ескалації, здебільшого використовують цей аргумент лише для того, щоб не ухвалювати рішень, які потрібні Україні", – сказав Кулеба.

Очільник МЗС підкреслив, що Україна вкотре довела свою здатність перемагати Росію.

Україна досягла цих результатів всупереч усім і всьому: усім, хто стверджував, що ситуація безнадійна, що перемога неможлива, що Росія зрештою здобуде успіх, і що стратегію слід переглянути. Всі ці аргументи були розбиті так само блискавично, як російські війська в Курській області,

– вказав дипломат.

Він наголосив, що голоси скептиків наразі притихли, а союзникам треба продовжувати діяти ефективно і втілювати в життя сміливі рішення.