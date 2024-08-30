Межі вже визначено, – пілот Британії у відставці сказав, як далеко ЗСУ можуть зайти вглиб Росії

Україна 6 серпня почала операцію у Курській області. Наразі під контролем ЗСУ перебуває понад 1200 квадратних кілометрів території.

Віцемаршал Королівських ВПС Великої Британії у відставці, військовий аналітик Шон Белл зауважив 24 Каналу, що цікавою річчю є те, як далі просуватиметься Україна в Росії. Думки експертів щодо цього різняться.

Читайте також Путін принижений, у нього не більше 3 місяців на дії: розмова з віцемаршалом Британії

Які цілі України

Шон Белл розповів, що має декілька колег з України. Одна з них працювала в українських медіа та з гордістю сказала, що хотіла б побачити український прапор у центрі Москви.

Це, звісно, досить амбітно. Але Україна підірвала 3 великі мости через річку Сейм і це здається, визначає межу того, як далеко хоче зайти вглиб Росії,

– підкреслив віцемаршал Королівських ВПС.

Ключове питання полягає в тому як закріпитися та максимально ускладнити для країни-агресорки повернення контролю над цією територією. Поки українські сили перебувають на Курщині – Путін у дуже незручному становищі. Це принижує його та яскраво демонструє, що він не є гарантом безпеки.

"Можу припустити, що президент Зеленський хоче зробити життя Путіна якомога менш комфортним", – додав Шон Белл.