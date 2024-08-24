На Курщині Сили оборони можуть загнати росіян у 2 котли: огляд фронту від Світана

На Курщині росіяни можуть потрапити у два котли. Так, спершу Сили оборони можуть дотиснути ворога до річки Сейм, після чого окупанти навряд зможуть виконувати бойові завдання.

А при подальшому русі українських воїнів на Курчатов, ворог може потрапити в ще один котел. Про це у щоденному зведенні на 24 Каналі сказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що це справа часу.

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На Курщині росіяни можуть потрапити у 2 котли

На Курщині росіяни можуть опинитися у котлі. Світан переконаний, що Силам оборони вдасться дотиснути ворога до річки Сейм, після чого окупанти навряд зможуть виконувати бойові завдання.

Це справа часу, коли цей котел буде зачищений. Можливо, кілька днів – тижнів, залежить від того, чи опиратимуться росіяни,

– припустив полковник запасу ЗСУ.



Котел, в якому можуть опинитися росіяни / Скриншот карти DeepState

Ба більше, якщо потім Сили оборони рухатимуться на Рильськ та Курчатов, то росіяни можуть опинитися в ще одному котлі.

"Якщо вийти на Курчатов, то там буде ще один серйозний трикутник: Суджа – Курчатов – через Льгов на Рильськ. Це також буде реальний котел і росіянам доведеться тренуватися перепливати річку Сейм", – сказав Світан.



Другий котел для росіян / Скриншот карти DeepState

Чи можуть окупанти оточити Покровськ

Через ефективну операцію Сил оборони на Курщині Росія почала перекидати туди техніку та окремі частини ППО. Зокрема, знімає її зі Східного напрямку. Проте Росія поки не знімає зі Східного напрямку підрозділи, що атакують, а перекидає тилові, резервні частини.

Тобто ті частини, які потенційно могли вступити у бій на території України, Росія перекидає на територію Курської області. За словами Світана, у такий спосіб Сили оборони виконують друге завдання операції на Курщині – окупанти почали готуватися до військової операції там. Найголовніше, що Росія знімає техніку, яка могла виконувати бойові завдання на Сході.

Нині росіяни здійснили оперативний прорив і наблизилися до Покровська Донецької області. На думку полковника запасу, ті резерви, які Росія могла кинути в бої під Покровськ, могли б наробити тут чимало лиха.

Зараз у росіян немає таких можливостей, вони не оточать Покровськ. У них не буде достатньо резервів, вони поїхали на Курськ. Упруться в місто, єдина проблема – місто може зазнавати ударів артилерією та КАБами. Тобто, місто ми можемо втратити як населений пункт, а не як рубіж оборони,

– сказав полковник запасу.

Що відбувається біля Покровська: дивіться на карті