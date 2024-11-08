Росіяни застосовують на Курщині тактику випаленої землі: яка ситуація з наступом ворога

Ворог не припиняє штурмових дій у Курській області, однак Сили оборони продовжують тримати активну оборону та завдають противнику суттєвих страт. У відповідь на втрати російська армія вдається до звичної тактики випаленої землі.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник оперативно-тактичного угруповання військ "Сіверськ" Вадим Мисник. Він також наголосив, що окупанти постійно підтримують інтенсивність атак, тому нинішню ситуацію на полі бою складно вважати новою хвилею наступу, передає 24 Канал.

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Росія використовує на Курщині тактику випаленої землі

Мисник повідомив, що у Курській області російські війська не припиняють наступальні штурмові дії. Крім, того інтенсивність обстрілів на цій ділянці фронту достатньо висока. Також на Курщині російські військові концентрують живу силу та техніку. За словами Мисника, перекидати резерви ворогу дозволяє внутрішня транспортна інфраструктура.

У ЗСУ додали, що російська армія на Курщині вдається до звичної тактики випаленої землі. Так, за добу ворог може завдати близько 40 авіаударів по району, контрольованому Силами оборони.

Ворог застосовує таку ж тактику, як на Донбасі та Півдні нашої країни. Вони в нуль "виносять" свої населені пункти, б'ють по своєму населенню, по домівках, а потім здійснюють м'ясні штурми,

– розповів Мисник.

Водночас наші Сили оборони задіюють тактику активної оборони. Як пояснив Мисник, такі бойові дії мають маневрений характер, що дозволяють використання максимального арсеналу зброї. Водночас українські військові також враховують природні умови та рельєф, щоб завдати ворогу максимальних втрат.

Резюмуючи, Мисник наголосив, що нині на Курщині відбувається чергова хвиля штурмів. Ворог на деяких ділянках збільшує кількість атак, а на іншій – зменшує. Зараз армія противника накопичила ресурси, тому почала з більшою інтенсивністю штурмувати позиції ЗСУ.