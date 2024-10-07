Поки не стала стратегічним і політичним успіхом, – військовий експерт про Курську операцію

ЗСУ змогли досягти значних тактичних успіхів під час операції у Курській області. Однак ці досягнення наразі не перетворили на стратегічні та політичні переваги України.

Таку думку висловив австралійський генерал у відставці Мік Раян. Зауважимо, що з початку Курської операції вже минуло 2 місяці.

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Військовий експерт оцінив операцію у Курській області

Зухвала українська операція у Курську привернула увагу зовнішніх спостерігачів. Вона викликала сплеск впевненості серед українців і їхніх прихильників. Це також здивувало багатьох, а також показало, що звичайні наступальні операції все ще можливі в сучасні часи,

– заявив експерт.

За його словами, попри суттєві тактичні успіхи попереду ще багато роботи щодо досягнення стратегічного та політичного прогресу, який був би вигідний нашій державі. Він не виключає подальшого прогресу на цьому напрямку.

Однак, на його думку, зважаючи на кількість українських захисників, які пожертвували собою під час операції, "було б добре побачити успіхи на цій ділянці фронту вже зараз". "Політики та стратеги, які розробляли українську операцію, мають переконатись, що вона вартувала цих жертв", – вважає Мік Раян.

Аналізуючи операцію за низкою показників, австралійський генерал у відставці відзначає, що на тактичному рівні Курськ був успіхом для України, оскільки вдалося захопити ворожу територію, а Сили оборони "показали себе добре".

Як запевнив фахівець, українці продемонстрували, що вони засвоїли багато уроків невдалого контрнаступу 2023 року, зокрема щодо використання досвідчених бригад замість нових, використання РЕБ, безпілотників, вогню та ППО, а також планування та досягнення ефекту несподіванки.

Наступ на Курську область не відтягнув російські сили

У статті він зазначає, що операція не була такою однозначною з операційного погляду. Як пише Раян, з одного боку, Київ організував та здійснив масштабну кампанію із залученням десятків тисяч військ у Росії та Україні та продовжували її протягом двох місяців, що є безперечним досягненням.

Втім, з іншого боку, операція у Курській області має відтягнути ворожий особовий склад з інших ділянок фронту на території України, аби бути успішною. Однак він зауважив, що наразі цього не сталося.

Хоча ми не можемо встановити остаточний зв’язок між українськими поразками на Донбасі та кампанією під Курськом, збалансування військових ресурсів між цими двома фронтами буде постійним викликом для України,

– додає військовий експерт.

Раян наголосив, що Путін продовжує свій курс в Україні, а його кампанія з обстрілів української інфраструктури та терору українських цивільних безперешкодно триває. І на тлі цього ані НАТО, ані США не переглянули чи не переосмислили свої стратегії щодо підтримки України.

За його словами, на початку серпня операція принесла підйом бойового духу бійців ЗСУ та цивільного населення, що "ніколи не можна недооцінювати як частину загальних військових зусиль, проте це не спричинило політичного успіху для Зеленського та його уряду".