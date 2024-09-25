У ЦПД натякнули на успішні дії ЗСУ в Курській області

Майже два місяці триває операція ЗСУ в Курській області. Ситуація в регіоні складається таким чином, що Кремль змушений перекидати туди додаткові сили.

Також є дії Сил оборони, які російські воєнкори поки не знають як прокоментувати. Про це повідомляє у своєму телеграм-каналі керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

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Що відбувається в Курській області

У Курській області є вдалі дії Сил оборони, які поки не знають як коментувати ворожі воєнкори,

– написав Коваленко.

Він також розповів, що військове командування країни-агресора усвідомлює, що ситуація складається таким чином, що російські сили змушені перекидати додаткові війська в Курську область з інших напрямків.

Нагадаємо, що за інформацією видання The Times, план перемоги України, який Володимир Зеленський планує представити Джо Байдену, буде містити важливі пункти продовження операції в Курській області. Президент України наголошує на необхідності негайної підтримки з боку США та інших західних лідерів для забезпечення вступу в переговори з Росією з позиції сили до кінця року.