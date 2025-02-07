Кілька факторів: генерал-лейтенант пояснив, як ЗСУ змогли прорватися на Курщині

В Інституті вивчення війни повідомляють, що українські війська знову просунулися в Курській області. Там вони перебувають та успішно утримують позиції з літа минулого року.

Генерал-лейтенант та засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко в ефірі 24 Каналу зазначив, що 6 лютого українські військові розпочали нову контратаку на Курському напрямку. Вона стала несподіваною для ворога, як і вся Курська операція, яка триває вже пів року.

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"Сили оборони згрупувалися, попри те, що ворог активно діяв з півночі, північного заходу та південного сходу, здійснюючи невеликі просування. Несподівано для ворога наші війська перегрупувалися, ймовірно, отримавши додаткові ресурси", – сказав Ігор Романенко.

Наступ, попри чисельну перевагу противника

Він додав, що за різними оцінками, українські сили просунулися на 5 – 7 км, обходячи російські позиції, а не заходячи прямо в населені пункти, що були під контролем ворога.

Виникли важкі бої. Росіяни перекидають додаткові ресурси, щоб протидіяти контратаці, але частина їхніх сил опинилася в оточенні. Це непростий процес, навіть з урахуванням позитивних результатів, адже за оцінками західних експертів угруповання російських військ на Курщині втричі перевищує наші сили,

– пояснив Ігор Романенко.

Що відбувається на Курському напрямку: дивіться на карті

Він підсумував, що в таких умовах проводити контратаки військовим складно. Це стало можливим завдяки ретельній підготовці та високому професіоналізму українських військових. Вони змогли здійснити ефективні дії, попри чисельну перевагу противника.