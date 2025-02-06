ЗСУ завдали військам КНДР колосальних втрат, яких не бачили з часів Корейської війни

Минуло пів року від початку Курської операції. За цей час ЗСУ завдали військам КНДР чи не найбільших втрат від моменту завершення активної фази Корейської війни.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Сили Спеціальних Операцій ЗС України.

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Як проходила підготовка до Курської операції

В ССО розповіли, що під час Курської операції було вперше комплексно застосовано тактичні групи, підрозділи психологічних операцій, Руху опору та безпілотників у координації з дружніми підрозділами Сил оборони. Це дозволило створити багатошаровий тиск на окупаційні війська та створити умови для стрімкого просування основних сил на Курщині.

Коли Росія у червні 2024 року продовжувала завдавати гучних авіаударів по Сумщині, малі групи CCO заходили у ворожий тил у Курській області Росії. До початку масштабної операції на Курщині залишалося два місяці. Оператори ССО завчасно просувалися територією Росії у рамках підготовки до Курської операції задовго до того, як про основний наступ Сил оборони України дізнався світ. Ретельною розвідкою та ударами по тилових структурах ворога, вони нищили ключові елементи російської оборони в прикордонному регіоні,

– розповіли військові.

Завдяки точковим ударам по російських системах ППО та складах боєприпасів, противник не мав можливості швидко реагувати. Вони також унеможливили перекидання підкріплення, що дозволило завести основний контингент українських військ по підготовлених маршрутах.

Завдяки такій підготовці, серпневий наступ на Курщині розпочався з мінімальним опором з боку російських військ.

Чим особлива Курська операція

У ССО зазначили, що Курська операція стала першим випадком з часів Другої світової війни, коли іноземні війська перетнули кордони Росії.

У міру просування основних підрозділів української армії вглиб Курщини, групи спеціального призначення та Руху опору ССО у ворожому тилу проводили рейдові операції, засідки та саботажі, підривали мости та переправи. Бойова робота координувалася з дружніми підрозділами Сил оборони. Рої дронів також робили свою справу у чистому від ворожого ППО та РЕБ неба. Пілоти БпАК ССО знищували російські логістичні конвої, важку техніку та військових,

– йдеться в повідомленні.

Значну роль у підвищенні ефективності операції також відіграли підрозділи психологічних операцій ССО, які сіяли хаос серед цивільних і дезорганізували російських військових через операцію з кодовою назвою "Сенека".

Які втрати у військ КНДР на Курщині

Росія спробувала переламати хід подій, залучивши до бойових дій війська Північної Кореї, втім, бійці ССО змогли завдати їм колосальних втрат.

Групи спеціального призначення швидко адаптувалися та нанесли військам КНДР чи не найбільших втрат від моменту завершення активної фази Корейської війни понад 70 років тому. Відбиваючи черговий північнокорейський штурм підрозділ ССО першим захопив документи та зброю військ КНДР. Трофеї розкрили деталі про рівень їхньої бойової, фізичної та ідеологічної підготовки,

– зазначили військові.

Ці "трофеї" розкрили, що попри хорошу екіпіровку та високий бойовий дух, війська КНДР виявилися неготовими до сучасних бойових умов. Це підкреслили і удари FPV-дронами.

Один з північнокорейських спецпризначенців, захоплений українськими операторами ССО, уже дає цінну розвідувальну інформацію.

"Зрештою, глибока автономність та висока підготовка підрозділів ССО за місяці роботи під час Курської операції дозволила Силам спеціальних операцій діяти без потреби постійної підтримки від інших підрозділів Сил оборони України", – резюмували в ССО.