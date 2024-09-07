Який вплив мала Курська операція на еліти Росії: відповідь голів розвідок США і Британії

Наступ українських військових в Курську область мав тактичний успіх. Ця операція порушила наратив війни Владіміра Путіна та викликала питання серед російської еліти про сенс продовження війни.

Про це заявили Директор ЦРУ Білл Бернс і глава Мі-6 Річард Мур на сцені фестивалю FTWeekend у Лондоні. Це перший випадок, коли обидва керівники американської та британської розвідок з'явилися разом на публічному заході за всю історію 77-річного партнерства з обміну розвідданими.

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Журналісти Financial Times зазначили, що Директор ЦРУ Білл Бернс сказав, що Курська операція є "значним тактичним досягненням", яке підвищило моральний дух українців і виявило слабкі сторони Росії.

Водночас голова Мі-6 Річард Мур сказав, що наступ на Курськ був "типово сміливим і сміливим кроком українців спробувати змінити гру". Однак він попередив, що "ще надто рано говорити про те, як довго сили Києва зможуть контролювати територію Росії, яку вони зайняли".



За даними журналістів, керівники американської та британської розвідок говорили про те, що вони назвали "безпрецедентним діапазоном загроз міжнародному світовому порядку": від війни Путіна в Україні та кампанії диверсійних операцій Росії по всій Європі до зростання Китаю та швидких технологічних змін.



Стосовно Росії керівники Мі-6 і ЦРУ сказали, що немає жодних ознак того, що контроль Путіна над владою ослаб. Але було б неправильно "плутати міцну хватку влади зі стабільною хваткою", сказав Річард Мур, особливо тому, що вторгнення на Курськ принесло війну додому простим росіянам.

Обидва також сказали, що було б неправильно сприймати погрози Путіна щодо ядерної ескалації легковажно, але що Захід не слід лякати без потреби.

Відповідаючи на запитання про те, чи відправляв Іран Росії балістичні ракети малої дальності, глава ЦРУ Білл Бернс сказав, що це "означає драматичну ескалацію". Мур сказав, що якби Росія дійсно використовувала іранські ракети в Україні разом із безпілотниками, які Тегеран уже поставив, це було б "дуже очевидно".