Командувач Сухопутних військ показав поповнення обмінного фонду на Курщині: гарячі кадри

Українські військові продовжують працювати у Курській області та поповнювати обмінний фонд. В одній з операцій нашим захисникам вдалося взяти більше десятка окупантів.

Відео з взяттям росіян у полон нашими військовими поширив у себе в телеграм-каналі Командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк. Генерал також розповів деталі роботи захисників.

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Як військові взяли у полон росіян на Курщині

Олександр Павлюк розповів, що під час Курської операції після 5 днів запеклих боїв ворог залишився без води та боєприпасів. Як наслідок окупанти вирішили підняти білий прапор.

В той день окрема механізована Степова бригада Сухопутних військ взяла у полон 13 росіян, 4 з них мали серйозні поранення.

Процес взяття у полон окупантів наші захисники записали на відео. Це сталося під населеним пунктом Суджа.

Як українські військові брали в полон окупантів під Суджею / Відео з телеграм-каналу Олександра Павлюка

До слова, раніше повідомлялося, що на одній з ділянок Курської області росіяни потрапили в оточення. Водночас аналітик Deep state Роман Погорілий заявив, що будь-які остаточні висновки стосовно цього оточення робити зарано, адже зараз там ще тривають бої.