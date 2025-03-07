"До оточення залишилося зовсім трохи": військовослужбовець розповів про ситуацію на Курщині

Росія продовжує атакувати позиції українських Сил оборони. Наразі складна ситуація спостерігається у Курській області.

За словами військового Артема Карякіна, ЗСУ поки витримують тиск, але невдовзі їм доведеться "трохи відступити". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Суспільне Суми".

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Яка ситуація на Курському напрямку

Карякін, який виконує бойові завдання у межах операції ЗСУ в Курській області, розповідає, що заїхати в Суджу практично неможливо, тому що все прострілюють російські військові. Окрім цього, важко підвозити снаряди, евакуація не працює, а також дуже поганий зв'язок.

Там до оточення зовсім трохи залишилося. Чекаємо на стрімкі рішення, або закінчиться все погано,

– каже Артем "Східний" Карякін.

Зазначимо, що, за даними Deep State, станом на 16:00 7 березня у напрямку Журавки українським військовим вдається стримувати росіян. Однак, між Новеньким та Журавкою в російської армії наявний більший успіх і там окупанти намагаються рухатися по посадках, заходячи на територію Сумщини.

Проте Сили оборони здійснюють ураження по російських військових та роблять все, щоб не дати їм просунутися. Аналітики Deep State зазначають, що саме в районі Новенького спостерігається найважча ситуація.

Там ворог здійснює накопичення сил і намагається рухатися на Басівку, за якою відкриється шлях на КПП "Суджа". Росіяни вдаються до таких дій з метою фізичного перекриття логістики, яка йде з Юнаківки. Через кількісну перевагу російської армії, для українських військових виникає ще більше труднощів.

Окрім цього, відбувається активізація росіян на правому фланзі Курського угрупування військ Сил оборони в районі села Курилівка до державного кордону з Сумщиною.