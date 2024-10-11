Росія перекинула додаткові сили на Курщину: який виклик стоїть перед СОУ на цьому напрямку

Росіяни "продавили" лівий фланг Сил оборони України на Курщині та просунулися на Новоіванівку й Любимівку, де утворилась певна сіра зона. Це сталося через недостатню злагодженість українського угруповання.

Про це в розмові з 24 Каналом розповів військовий оглядач Денис Попович, зауваживши, що якби противник просунувся далі, то міг би відрізати значну частину українських військ.

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Росія скористалася проблемами українського угруповання

Deep State повідомив про мозаїчність українських сил, зазначивши, що курське угруповання українських сил – це "вінегрет", що українські підрозділи там недостатньо злагоджені, в них є проблеми зі взаємодією.

Зі слів Поповича, скориставшись цим, Росія вдарила по флангу українського угруповання. Організаційні проблеми СОУ, на думку військового оглядача, мають усуватися безпосередньо на місцях. Він підкреслив, що є різні можливості підрозділів, різний рівень бойової підготовки й це варто брати до уваги.

"Згадаймо контрнаступ Росії на Курщині місяць тому, росіяни просунулися, був втрачений населений пункт Снагість. А чому так сталося? Бо там був підрозділ, який "просів" під ударом не дуже великої групи росіян, таким чином оголив цей фланг. Після цього зайшли вже повітряно-десантні війська Росії, які забезпечували просування", – пояснив Попович.

Це сталося через відмінність в підготовці сил. Одні підрозділи підготовлені краще, інші – гірше. Противник, зі слів військового оглядача, цим користується.

З боку Росії там є і строковики, і підготовлені війська. Я б оцінив так, що там наполовину в складі цього угруповання військові, які мають бойовий досвід,

– підсумував Попович.

До відома! Головнокомандувач ЗСУ Сирський повідомив, що в Курській області російська армія зосередила 50 тисяч військових. Переміщення сил противника на Курщину спричинило послаблення його угруповань на інших напрямках, зокрема на Краматорському, в Запорізькій та Херсонській областях.

Нагадаємо, Deep State 10 жовтня повідомив, що російська армія за останній час стягнула значну кількість техніки та живої сили в Курську область, зараз намагається закріпитися в районі населених пунктів Новоіванівка та Зелений Шлях. Аналітики стверджують, що на Курщині сформувалася вкрай ненадійна тактична обстановка для суміжних підрозділів північніше.