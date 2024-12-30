У Зеленського заінтригували позитивними новинами від ЗСУ в Курській області

Українська армія має позитивні новини на одному з напрямків фронту. Мовиться про Курську області, що в Росії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис глави Офісу Президента Андрія Єрмака у його телеграм-каналі.

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Що відомо про позитивні новини від ЗСУ з Курщини

Андрій Єрмак опублікував у своєму телеграм-каналі фото з українськими військовими у Суджі в Курській області. На знімку наші захисники стоять на фоні новорічної ялинки, яку вони самі встановили та прикрасили дощиками у кольорах національного прапора.

Разом із цим глава ОП розповів про наявність гарних нових із цього напрямку фронту.

Суджа. На Курщині, між іншим, від нашої армії є позитивні новини,

– написав Єрмак.



Українські військові з новорічною ялинкою у Суджі в Курській області / Фото Східний в соцмережі Х

До слова, у Генштабі ЗСУ у вечірньому звіті за 30 грудня розповіли, що Сили оборони України продовжують ведення операції в Курській області. Станом на 22 годину, українські захисники відбили 17 атак загарбників.